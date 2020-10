Stavebné zákazky v nevýhodnom financovaní pre stavebné firmy

V poslednom čase sa roztrhlo vrece s verejným obstarávaním stavebných prác, ktoré má financovať zhotoviteľ

Znamená to, že objednávateľ nebude za stavebné práce platiť priebežne, ale až po ukončení diela. To si však vyžaduje prevádzkové financie značných rozmerov od zhotoviteľov a samozrejme zvýšené náklady verejných obstarávateľov, lebo takéto financovanie je určite drahšie v porovnaní s priebežným čerpaním z financovania zabezpečeného priamo verejným obstarávateľom.

Tieto podmienky vytvárajú enormný tlak na zhotoviteľov ich schopnosti dlhodobo prefinancovať zákazky aj na viac rokov výstavby. Navyše, ani po ukončení zákazky nie je istota plynulého financovania. Proces platenia môže skomplikovať neočakávaná byrokratická prekážka zo strany fondov EÚ, ale bez súčinnosti administrácie zo strany VO sa platba môže zablokovať na nepredvídateľné obdobie, nakoľko často sa do zmlúv dostáva aj ustanovenie, že obstarávateľ nie je v omeškaní ak mešká poskytovateľ príspevku NFP z EÚ fondov. Tieto neprimerané riziká sa snaží verejná správa preniesť na zhotoviteľov, čo v týchto časoch, keď je stavebný sektor vystresovaný kororna krízou, zvyšuje tlak na zhotoviteľov a núti ich ísť do veľmi vysokých rizík. Mnohým dokonca ani len neumožní zapojiť sa do takto podmienenej súťaže pre ich obmedzené finančné možnosti.

Som presvedčený, že verejní obstarávatelia tak idú proti národno-štátnym záujmom:

1. Komplikujú už aj tak zložité financovanie stavebných zhotoviteľov a znásobujú riziko vzniku reťaze platobnej neschopnosti v celom dodávateľskom reťazci.

2. Znevýhodňujú domácich zamestnávateľov, ktorí nemajú takú podporu z verejných zdrojov, akú majú susedné krajiny alebo napríklad Nemecko.

3. Nedostatočne čerpáme pridelené zdroje EÚ ako verejné financie tak, aby sme oživili národné hospodárstvo.

4. Investície sú neprimerane predražené a dokonca sa vytvára aj priestor na dohody na trhu, nakoľko subjektov, ktoré majú možnosť prefinancovať tieto stavebné zákazky, je ako šafranu.

5. Takto nastavený proces vytvára v tejto neistej a zložitej dobe ešte väčšie riziko, že pri neočakávanom zlyhaní nastane masívny domino efekt platobnej neschopnosti,

konkurzov, exekúcií a neposlednom rade aj neprimerané zaťaženie súdnictva a tak zhoršenie už aj tak nepriaznivej situácie vo vymožiteľnosti práva. (Lebo 1 rok deficitu hotovosti po termíne splatnosti môže mať fatálne následky pre podnikateľské subjekty a tým aj stratu vymožiteľnosti v reťazci subdodávateľov.)

Prosím o otvorenú komunikáciu Zväzu stavebných podnikateľov smerom k predstaviteľom štátu a samospráv, že takýto postup verejných obstarávateľov je škodlivý pre našu ekonomiku i pre celú spoločnosť. Samozrejme, v prvom rade smeruje proti stavebným zhotoviteľom.