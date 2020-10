Ľubomír Vážny v relácii na Telo znova pourážal Figeľa

V diskusnej relácii na sa stretol exminister Vážny s novým ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Znova tam pourážal ministra Figeľa. Keďže som paril do tímu pána Fígeľa ako generálny riaditeľ dovolím si osviežiť pamäť.

Viacerí slovenskí politici akoby sa spoliehali na stratu pamäti občanov - voličov. Bezostyšne sa vystavia pred kamery, hoci by sa mali hanbiť zalezení kdesi v myšacej diere a potichu šúchať nohami, aby si na nich radšej nikto nespomenul. Najmä na ich plané sľuby a prechmaty. Pred pár dňami sa takto v diskusii televízie Markíza vynoril pán exminister dopravy Ľubomír Vážny. https://open.spotify.com/episode/6Jiwq99n8bTM01g4HaiQAw?si=89NdN8EHSnGau7eF98n6KQ

Áno, to je presne ten minister Vážny, čo za prvej Ficovej vlády garantoval dokončenie diaľnice Bratislava – Košice do roku 2010. Ten, ktorý urobil taký perfektný tender na výber diaľničného mýta, že z vybranej sumy štát dostane sotva desatinu. Tento pán v spomínanej relácii nazval svojho nástupcu Jána Figeľa hrobárom diaľnic a dopustil sa na jeho adresu aj množstva iných urážok a klamstiev. Práve Ľubomír Vážny má pritom zastavenie výstavby beztak viacnásobne predražených diaľnic priamo na svedomí. Nakoľko sa sústredil výhradne na veľký kartel pre 3 balíky v nich sa pripravovalo celkovo 1O úsekov diaľnic a jeden privádzač. Samozrejme 11 úsekov naraz bolo dosť pre celý stavebný trh s rozumným nastavením participácie. Že to bolo predražené ? Bolo. Veľmi

V júni 2010 pri preberaní ministerstva síce nové vedenie našlo predzmluvnené a extrémne predražené tri PPP projekty. Až na jeden, takzvaný balík č. 2 (R1 - Pribina) však neboli finančne uzavreté a teda platne zazmluvnené! Totiž, na balík č. 1 (Slovenské diaľnice - päť úsekov D1) a balík č. 3 (Žilinské diaľnice - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Dubná Skala) koncesionári nezohnali financovanie a zmluvy im jednoducho exspirovali. Ministerstvo teda za pôsobenia Jána Figeľa projekty nezrušilo, ale padli samy. Vybraní a zmluvne pripravení koncesionári, no ani na viac krát opakovane predĺžený termín neboli schopní nájsť na projekty financovanie. Ale to nebránilo pánovi Exministrovi Vážnemu aby objednal v rozpore s verejným obstaravaním takzvané prípravne práce za viac ako 60 miliónov eur bez zmluvy a podrobnejšej špecifikácie prác ! Na druhej strane, našťastie pre Slovensko, že koncesionári napriek veľkej snahe pána Vážneho financovanie nedokázali nájsť a neprišlo tak v plnej miere k tejto pripravovanej rozkrádačke storočia zo štátnych peňazí.

Figeľovo vedenie, naopak, výstavbu rozhýbalo, a za podstatne nižšie ceny, s využitím dotačného financovania zo strany EÚ. Slovensko vďaka tomu ušetrilo až neuveriteľných 15 miliárd eur za 30 nasledujúcich rokov, a to ešte nerátam infláciu. Neveríte? Tak počítajme spolu. Za oba nerealizované balíky projektov sme mali platiť ročne 554 miliónov eur + DPH + valorizáciu o infláciu každý rok, čo spolu za 30 rokov znamená 16,62 miliardy eur+ každoročná inflácia ( takto to bolo v koncesnej zmluve). Na údržbu celej siete diaľnic nedáva NDS viac ako 50 miliónov ročne, ale keby aj, za 30 rokov by to bolo aj s veľkou rezervou na infláciu 0,9 miliardy. Slovensko teda ušetrilo 15 miliárd eur, keďže spomínané úseky zaplatí z fondov EÚ a za podstatne nižšie ceny len maximálne 600 miliónov pôjde zo štátneho rozpočtu SR ! Aby som bol opäť konkrétny, celkovo všetky balíky budú stáť menej ako 2,4 miliardy eur (stavených prác- zmluvy o dielo), a z nich takmer 3/4 preplatí Únia. Znamená to, že spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu by bolo len 600 miliónov, čo je len o málo viac, ako jedna ročná platba koncesionárom! Takto “hospodárne” pripravil výstavbu diaľnic do júna 2010 pán minister Ľubomír Vážny. Tak, že by sme doslova rozvrátili verejné financie a nečerpali fondy EÚ, lebo žiaľ žiadne iné projekty pripravené neboli a peniaze by teda prepadli.

Ako sa mohla cena po nástupe tímu Jána Figeľa tak dramaticky znížiť? V podstate jednoducho. Prvýkrát v novodobej histórii Slovenska sa súťažilo transparentne a hlavne dostatočne konkurenčne. Prinieslo to atraktívne ceny a obrovskú úsporu verejných financií. Zároveň sa však ukázalo, že narýchlo pripravené stavebné povolenia v roku 2008 pre šesť úsekov diaľnic mali závažné nedostatky. Nerešpektovali viaceré zosuvy, pri dvoch úsekoch dokonca muselo dôjsť k preprojektovaniu celej trasy, inak by nebola realizovateľná. To aj hlavný problém úseku Višňové, kde dva mosty (202 a 204) bolo potrebné zásadne preprojektovať a NDS sa s tým nevedela v zmluve o dielo vysporiadať. Až začiatkom roku 2018 vláda na návrh ministra dopravy rozhodla o ukončení realizácie projektu a vyplatení zhotoviteľa. Už dva roky tak práce stoja a pravdepodobne ešte dlho budú stáť, lebo aj keď nájdeme zhotoviteľa, bude to musieť znova preprojektovať a stavebne povoliť, až potom bude možné pokračovať.

Tiež nie je pravda, že by exspirovalo nejaké stavebné povolenie. Naopak, všetky sme počas pôsobenia Jána Figeľa využili, až na úsek D1 Turany – Hubová, kde na podnet DG Enviro a pre protesty mimovládnych organizácií pre nedostatočnú ochranu biotopov, minister Počiatek po svojom nástupe stavebné povolenie zrušil a naštartoval nový proces EIA a hľadanie novej trasy. Žiaľ, tá dodnes nemá ani platné územné rozhodnutie na novú trasu tunelom Korbelka. Diaľnica v úseku Turany – Hubová je doslova príkladom ako nevhodne politicky rozhodoval sám pán exminister Vážny. Rozhodnutie urobil od stola bez inžiniersko-geologických prieskumov, rizikových analýz, len v snahe urýchliť výstavbu a šetriť financie na nesprávnom mieste. V prípade, že by sa bol býval rozhodol tak na základe skutočného posúdenia EIA, diaľnica v úseku Turany – Hubová mohla byť už dokončená. Navyše sme museli zaplatiť takmer 30 milónov EUR za objednané prípravne práce za trasu diaľnice Turany - Hubová, ktorá sa už nikdy v tejto trase nedokončí. Výstavbou prípravných prác na brehoch Váhu pri Kráľovanoch sa nie len nenapraviteľne poškodila príroda ale breh sa musel pre aktovované zosuvy brehov viac krát finančne nákladne sanovať škoda spolu cez 50 mil. EUR. To všetko boli úplne zytočne vyhodené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Tak také boli "odborné" a manžersko politické rozhodnutia pána exministra Vážneho. Ako sám priznáva bez strategického dokumentu a posúdenia nákladov a prínosov pre spoločnosť.

Toľko na vysvetlenie a osvieženie pamäti. Aby bolo jasné, kto bol skutočným hrobárom výstavby diaľnic a kto, naopak, výstavbu aj prípravu rozbehol a ešte pri tom aj významne ušetril.